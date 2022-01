Ferrovie: conclusi lavori, riapre Alessandria-Tortona

Da domani, 10 gennaio, riprende la regolare circolazione ferroviaria sulla tratta Tortona-Alessandria. E' stata completata, infatti, nel rispetto dei tempi previsti - come si legge in una nota di Rfi - la fase di attività propedeutiche alla riapertura della linea Novi Ligure-Pozzolo Formigaro-Rivalta Scrivia-Tortona per i collegamenti merci e viaggiatori e per il successivo innesto del Terzo Valico dei Giovi sulla 'storica' Alessandria-Piacenza in direzione Milano. Modificato il tracciato di uno dei 2 binari della Alessandria-Piacenza attraverso una curvatura, lunga circa 750 metri; adeguati gli impianti; demolito il binario storico tra Tortona e Rivalta Scrivia per il successivo raddoppio della tratta, futura sede del Terzo Valico. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) - committente dell'intervento realizzato da Webuild, con il supporto della società di Ingegneria Italferr (Gruppo FS) - ha programmato i lavori "per garantire la massima continuità dell'esercizio ferroviario e contenere al minimo gli impatti sulla circolazione esistente".