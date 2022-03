Lavoro: Chiorino, finanziati 35 cantieri per 156 over 58

Sono 35 i progetti dei comuni piemontesi che sono rientrati nella graduatoria del bando "cantieri di lavoro over 58", indetto dall'assessorato al Lavoro della Regione Piemonte per dare un impiego a 156 lavoratori disoccupati. "Un provvedimento che va nella direzione opposta all'assistenzialismo del reddito di cittadinanza e finalizzato ad un'occupazione dignitosa - afferma l'assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale Elena Chiorino - con offerte nel campo della manutenzione di aree pubbliche o servizi di pubblica utilità. Oltre ad una retribuzione, al reinserimento attivo nella società, e all'assunzione di nuove competenze, i lavoratori assunti vedranno pagati i propri contributi Inps per raggiungere la pensione oltre ad avere la possibilità di partecipare a corsi di formazione. Cantieri over 58 - aggiunge l'assessore - è una misura di politica attiva del lavoro per ridurre il disagio economico e sociale di persone senza ammortizzatori sociali, che hanno ridottissime opportunità di reinserirsi nel mercato del lavoro. E' prevista un'integrazione di fondi per aumentare il numero dei progetti da finanziare". I cantieristi riceveranno un'indennità giornaliera tra i 20 e i 30 euro lordi, buoni pasto e, in alcuni casi altri benefit tra cui il pagamento degli spostamenti. Per il bando 2021-2022, la Regione ha messo a disposizione 1.057 milioni di euro. La selezione dei candidati sarà effettuata dai Comuni e la graduatoria sarà redatta in primis sulla base dell'anzianità di contribuzione. Il cantiere di lavoro avrà la durata di un anno con un impegno settimanale di 20/25 o 30 ore, a seconda del progetto.