Asl, allarme russo

Dicono che... l’allarme lanciato dal Dirmei alle Asl abbia gettato nel panico più di un direttore generale. "Le aziende sanitarie e ospedaliere, probabilmente in virtù degli aiuti umanitari che si stanno ponendo in essere sono obiettivo molto sensibile degli attacchi informatici per i quali è stato diramato un alert dal Csirt (il Computer Security Incident Response Team dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza) e pertanto – scrive il dipartimento per l’emergenza – è necessario alzare al massimo i livelli di sicurezza”. Una cautela che visti gli innumerevoli intoppi e crash dei sistemi informatici della sanità piemontese (l’ultimo appena dell’altro giorno sulle convocazioni per la quarta dose del vaccino) pare a dir poco eccessiva. Vladimir Putin e i suoi apparati possono evitare di mettere sotto attacco i computer delle Asl in Piemonte. A finire in tilt ci riescono benissimo da soli.