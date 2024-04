Russi (M5s), Pentenero sfrutta l'ambiguità del doppio ruolo

"Scopro che la candidata alla presidenza della Regione Giovanna Pentenero incontrerà questo pomeriggio i cittadini di via Scialoja (a Torino, ndr) per parlare della vivibilità del quartiere. Nonostante l'iniziativa sia totalmente politica (sulla locandina dell'evento è presente il simbolo del Pd), Pentenero parteciperà in qualità di assessora della Città di Torino. Trovo gravissimo che la candidata Pentenero sfrutti l'ambiguità del suo doppio ruolo per promuovere iniziative di propaganda partitica in piena campagna elettorale". Lo afferma Andrea Russi, capogruppo M5s in consiglio comunale. "Tra l'altro, visto che tra le sue deleghe c'è proprio quella alla sicurezza, e visti gli scarsissimi risultati raggiunti, con Torino tra le Città meno sicure del Nord Italia, che cosa andrà a raccontare ai Cittadini di via Scialoja? Proprio in quel Borgo Vittoria - prosegue Russi - che in questi giorni è all'onore della cronaca per l'aumento esponenziale di furti, che non è stata in grado di fare il suo lavoro e che andrà a fallire anche in Regione?".