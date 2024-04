Fondazione Crt: diocesi Torino, non siamo coinvolti in nessun accordo

La diocesi “non è coinvolta in nessun tipo di accordo”. Con una nota la Chiesa torinese smentisce le indiscrezioni, emerse nei giorni scorsi a mezzo stampa, su un presunto patto a quattro tra Regione, Comune, diocesi e Camera di commercio per garantire la stabilità di Fondazione Crt dopo le dimissioni del presidente Fabrizio Palenzona.

“In merito di notizie stampa sull’esistenza di un accordo tra enti locali e diocesi di Torino per la nomina del presidente di Fondazione Crt, la diocesi conferma il proprio apprezzamento per la meritoria azione sociale della Fondazione”, si legge nella nota della diocesi torinese, “e il proprio desiderio di collaborazione, ma precisa di non essere coinvolta in nessun tipo di accordo, né di avere alcuna competenza nel governo della Fondazione”.