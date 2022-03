Marsaglia al check-in elettorale

Dicono che… il passo indietro di Giuseppe Marsaglia dalla competizione interna al Pd di Caselle per la scelta del nuovo candidato sindaco, in realtà rappresenti l’intenzione di farne due avanti. L’ex primo cittadino, forte di un consenso tutt’altro che trascurabile nella città dell’aeroporto, si è defilato dalla “lotta fratricida”, come lui stesso l’ha definita, a quanto pare per concentrarsi su una corsa in solitaria, senza il sostegno dei partiti, potendo contare sull’appoggio di due ex sindaci come Giorgio Aghemo e Federico Zavatteri, oltre a una serie di consiglieri comunali di ieri e di oggi e pure dell’ex assessore Franco Zaccone, ex funzionario dello scalo Sandro Pertini, recentemente eletto nel direttivo del Pd cittadino nonostante abbia patteggiato nel processo San Michele, dopo essere stato accusato di aver pilotato un appalto per lo sgombero neve. Lo stesso Marsaglia, in fondo, è stato condannato (poi riabilitato) dopo una condanna per concussione. E proprio per evitare che questa cordata potesse ottenere l’incoronazione degli iscritti dem che gli altri due pretendenti si erano alleati, con l’assessora Angela Grimaldi disposta a sostenere il vicesindaco Paolo Gremo. Basterà quest’alleanza per sconfiggere Marsaglia?