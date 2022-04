Covid: in Piemonte 3.518 positivi e 2 morti, -16 ricoveri

Sono 3.518 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Piemonte, l'11,1% dei 31.804 tamponi eseguiti. La Regione Piemonte, sul suo sito internet, registra anche due decessi. I ricoveri in terapia intensiva sono 24, tre in più rispetto a ieri, mentre nei reparti ordinari sono ricoverati 686 pazienti (-19).