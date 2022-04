Peste suina: 3 nuovi casi in Piemonte e Liguria, 104 totale

Sale a 104 il numero dei casi di Peste suina africana accertati, in Piemonte e Liguria, dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle d'Aosta. Le ultime positività, sempre in cinghiali, sono state riscontrate a Campo Ligure e Carrosio, nell'area metropolitana di Genova. Un caso, invece, è stato segnalato a Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria. In totale, dalla fine di dicembre 2021, in Piemonte sono stati trovati 62 cinghiali positivi al virus, in Liguria 42.