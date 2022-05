Torino: le multe diventano smart, arriva il ritiro digitale

Anche le multe passano al digitale. Da domani avrà inizio un servizio sperimentale di ritiro giacenza degli atti in modalità online. Lo ha annunciato la Polizia Municipale in una nota stampa. I cittadini che non verranno trovati in casa dal postino riceveranno una lettera con le istruzioni per recuperare la multa direttamente dal proprio pc o smartphone. Il servizio sarà usufruibile attraverso il sito www.ufficiopostale.it cliccando sulla voce "ritiro giacenza digitale".