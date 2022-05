Condannato per maltrattamenti, Montaruli: "espellere Imam"

"Il Ministro Lamorgese ha espulso l'Imam torinese condannato in primo grado per maltrattamenti nei confronti della moglie? In caso negativo chiediamo che il provvedimento venga emanato immediatamente. Ai sensi dell'art 18bis, quarto comma, del testo unico sull'immigrazione infatti nei confronti dello straniero condannato anche in maniera non definitiva per un reato di violenza domestica può essere disposta la misura dell'espulsione". La parlamentare torinese di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli, interviene così sul caso dell'Imam condannato a due anni e tre mesi a Torino per aver privato di ogni libertà la moglie. "E' evidente che il caso torinese rientra in questa fattispecie e sussistono esigenze di tutela della sicurezza pubblica tanto più che il caso riguarda una figura che si vanta di essere guida spirituale della comunità musulmana - aggiunge l'esponente di FdI -. Non solo non si può ammettere che nel territorio italiano trovi spazio chi con la scusa della religione maltratta le donne ma è pericoloso che tali soggetti possano nel territorio italiano fare pure proselitismo. Se alla proposta di legge Ascari nata dopo il caso Saman, fosse stato inserito il nostro emendamento alla Camera non saremmo nell'ambito della discrezionalità ma della certezza: il soggetto in questione non sarebbe più in Italia a lasciare interviste e prediche ma soprattutto avremmo la garanzia che la vittima non corra più il rischio di incontrare tale personaggio subendone il peso".