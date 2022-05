Torino: tassisti ambasciatori cultura, in taxi con Frida Kahlo

Il volto inconfondibile di Frida Kahlo e la scritta "Augusta Taxinorum neeeh", tipica espressione torinese. E' l'immagine, realizzata con la tecnica dello stencil e colori naturali, che da oggi compare sul cofano delle vetture della Cooperativa Taxi Torino per promuovere la mostra sull'artista messicana allestita fino al 19 giugno alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. Una iniziativa dedicata a turisti e torinesi, che vede i tassisti trasformarsi in "ambasciatori della cultura in città" per far scoprire eventi e manifestazioni e promuovere anche l'utilizzo dei taxi. A bordo delle auto bianche gli utenti potranno trovare il materiale informativo sulla mostra e chi presenterà la ricevuta della corsa alla cassa dell'esplosione riceverà uno sconto di 2 euro a testa sul biglietto. L'iniziativa sarà ripetuta anche per la prossima mostra allestita dal 2 luglio alla Palazzina di Caccia di Stupinigi e dedicata a un'altra icona Pop, Marilyn Monroe.