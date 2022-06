FI: costruire nuovo futuro per il Pese

"Sono cambiate le nostre priorità. Vedevamo la luce in fondo al tunnel con il calare della pandemia. E' arrivata la guerra. Noi abbiamo la volontá di costruire il futuro del Paese, una Paese diverso. E' terminata l'era degli improvvisati. Ma è anche finita la politica che si piace e si guarda allo specchio". Così il coordinatore piemontese di Fi, Paolo Zangrillo, aprendo ad Alessandria l'assemblea "L'Italia del futuro", terza tappa del tour dei vertici azzurro, organizzato in collaborazione con i coordinamenti di Valle d'Aosta e Liguria. "Ci aspettano grandi sfide per le nostre regioni - ha aggiunto Emily Rini, coordinatrice regionale di Fi Valle d'Aosta - ci aspetta l'obbligo morale del partito per tornare ad essere la spina dorsale della coalizione di centrodestra". "Siamo un partito caratterizzato dalla passione e dall'amicizia, parte da qui un appello forte a finire la politica dell'uno vale uno - ha concluso Carlo Bagnasco, coordinatore Fi Liguria - diamo in un momento complesso che necessita di persone capaci, preparate, convinte che sia necessario far cambiare passo e velocità al Paese".