Despar cresce nel Nord Ovest, 160 milioni di ricavi nel 2021

Despar ha realizzato 160 milioni di fatturato alle casse di 154 punti vendita in Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria e Varese nel 2021, in crescita del 10% sul 2019. E' il 4% del fatturato nazionale, pari a 4 miliardi di euro, una percentuale che il Gruppo 3A, da tre anni gestore dell'area Nordovest, punta a incrementare. Il risultato di esercizio, sempre in crescita nell'ultimo triennio, supera il milione e mezzo. I dipendenti sono 1.500. Il Gruppo 3A di Asti (composto dalla holding Cooperativa 3 A, dal Centro 3 A e da Punto 3 A) che gestisce i 154 punti vendita Despar in Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta e provincia di Varese, cambia il vertice: Federico Arnolfo è il nuovo presidente della capogruppo, Cooperativa 3A, mentre Santo Cannella, per 44 anni alla guida del Centro 3A, nodo operativo del Gruppo, passa il testimone a Marco Fuso che assume il ruolo di presidente. Al suo fianco Gianluca Bortolozzo e Maurizio Bolle. "Miriamo a incrementare la nostra presenza nei comuni più piccoli, dove giochiamo un importante ruolo di servizio e di presidio, che si traduce in impegno sociale, in vicinanza alle persone e alla comunità. Vogliamo quindi sostenere il contesto in cui operiamo: i localismi e le eccellenze del territorio sono infatti al centro della nostra proposta commerciale, insieme al prodotto a marchio Despar, sempre più apprezzato e ricercato dal consumatore per qualità e convenienza", spiega Fuso. In Italia Despar conta 1.374 punti vendita, con oltre 90 nuove aperture nel 2021 e un fatturato di 4 miliardi di euro, il 2,2% in più del 2020. Inoltre, le 17 linee dei prodotti a marchio Despar nel 2021 hanno registrato una crescita del 1,7 % rispetto all'anno precedente.