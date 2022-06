Italgas: fatturato passa da 1,4 a 2,6 miliardi al 2028

Italgas prevede di chiudere il 2022 con investimenti tecnici compresi tra 700 e 750 milioni di euro e ricavi rettificati superiori a 1,4 miliardi, destinati a superare i 2,6 miliardi a fine Piano nel 2028. Per l'anno in corso è previsto un margine operativo lordo rettificato compreso tra 1 e 1,03 miliardi e un risultato operativo tra 570 e 590 milioni di euro. Si tratta - spiega Italgas - di risultati che non tengono conto del contributo della greca Depa Infrastructure, la cui acquisizione porterà l'indebitamento netto a fine 2022 a "circa 5,9 miliardi". Con il completamento delle gare, con il contributo di Depa e lo sviluppo delle attività dell'efficienza energetica, Italgas prevede al 2028 un margine operativo lordo a circa il 70% del fatturato con una leva finanziaria in graduale riduzione fino al 61%.