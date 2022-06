Scuole di montagna, bando regionale da 540mila euro

Ancora un'iniziativa della Regione Piemonte a favore della montagna e, in particolare, dei servizi scolastici nei territori montani per l'anno scolastico 2022-2023. La Giunta, su proposta del vicepresidente e assessore alla Montagna Fabio Carosso, ha approvato il bando da 540 mila euro, che si aggiunge a quello sulla residenzialità, per la concessione di contributi alle Unioni Montane. Con il bando la Regione sostiene le iniziative volte al mantenimento del servizio scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ubicate in contesti montani di particolare marginalità che renderebbero disagevole la frequenza scolastica in caso di cessazione del servizio, nonché la razionalizzazione di particolari realtà di pluriclasse. I programmi didattici presentati dalle Unioni montane, formulati in accordo con gli Istituti scolastici di riferimento, dovranno essere redatti tenendo conto della presenza o meno, nella zona, di altri istituti scolastici completi di servizi e dei tempi necessari per raggiungerli; della necessità di garantire il diritto all'istruzione nelle situazioni di particolare criticità; delle situazioni di pluriclasse ove siano documentabili realtà di particolare disagio.