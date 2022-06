Pnrr: Moncalvo, con Bando Borghi punta su turismo culturale

I comuni astigiani di Moncalvo e Penango sono tra i 207 vincitori a livello nazionale del bando Borghi del Ministero della Cultura. L'ammontare delle risorse è di 2.560.000 euro. "Intendiamo strutturare definitivamente un altro segmento turistico per Moncalvo, quello culturale. - spiega il sindaco di Moncalvo, Christian Orecchia - Si interverrà con opere edili per concludere i camminamenti del castello, ampliare il Museo Civico e realizzare un locale ricreativo annesso destinato in particolar modo ai giovani, riqualificare il Teatro Civico, creare una tartufaia didattica efficiente e durevole e destinare alcuni spazi comuni a chi ha la possibilità di lavorare in smart working. In previsione anche la realizzazione di murales d'artista, il posizionamento di arredi nuovi e l'installazione di segnaletica artistica. A Penango, invece, si insedierà un laboratorio culinario, cucina di comunità e didattica presso l'ex scuola di Cioccaro.