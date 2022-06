Stecco quasi quasi...

Dicono che… l’interpretazione di quelle poche righe che Alessandro Stecco ha affidato ai social sia stata pressoché unanime. Che il consigliere regionale leghista stia meditando di abbandonare Palazzo Lascaris? Probabile. Su facebook ha raccontato una delle sue giornate in ospedale dove “da 3 anni copro un turno pieno su base volontaria un tot di volte al mese”. Poi la chiosa: “Ci sto pensando seriamente, quasi quasi…”. Che si prospetti un imminente ritorno alla professione per l’apprezzato neuroradiologo vercellese, che nel 2019 è stato eletto in Consiglio regionale dove presiede la commissione Sanità? I segnali e le confidenze raccolte in questi giorni da alcuni colleghi, che riferiscono il suo crescente disagio per la piega populista e sovranista del centrodestra, sembrerebbero avvalorare la tesi di un suo imminente abbandono. Chissà.