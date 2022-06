Design, per 1.700 realtà del Piemonte è core business

Sono quasi 2.600 le realtà dell'economia del design in Piemonte, quasi 1.700 quelle che fanno del design il proprio core business con più di 5.000 addetti, in prevalenza freelance. La parte del leone la fa Torino grazie soprattutto a gruppi storici come Italdesign e Pininfarina, con tre quarti della società di capitali che generano 376 milioni di euro di fatturato e creano occupazione per oltre 2.500 persone. È la fotografia dell'economia del design in Piemonte scattata da Mira, unico Osservatorio regionale sul design in Italia. Il report è stato presentato dal Circolo del Design che ha riunito istituzioni, enti, poli universitari e centri di ricerca per analizzare il settore e capire il ruolo che può svolgere come acceleratore di sviluppo dell'economia. Il Piemonte si colloca al terzo posto a livello nazionale, superando il Veneto, Torino è sul podio per numero di imprese, valore aggiunto e occupati. Nell'area torinese domina il legame tra design e automotive, ma ci sono anche il food e il service design. Segue l'apporto del design nel food e fashion a Cuneo e nel gioiello e produzione di articoli in materie plastiche ad Alessandria. "il settore del design oggi si candida a essere l'alleato delle imprese nell'affrontare i cambiamenti di prospettiva che il mercato e, ancor più, il pianeta richiedono" spiega Sara Fortunati, direttrice del Circolo del Design. "I dati ci aiutano ad individuare le prossime strategie piu' efficaci per incentivare l'utilizzo del design come leva dell'innovazione" sottolinea Dario Gallina, presidente Camera di commercio di Torino e vicepresidente Unioncamere Piemonte.