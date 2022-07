Scuola: Chiorino, riforma Its favorisce l'occupazione

"Finalmente una buona notizia per l'alta formazione professionale che favorisce l'occupazione e sostiene le nostre imprese. E' il commento di Elena Chiorino, assessore all'Istruzione e Formazione Professionale della Regione Piemonte, al via libera della legge sulla riforma degli Its. "Inoltre, grazie a Fratelli d'Italia - prosegue l'assessore Chiorino - sono stati inseriti nella legge i corsi di Alto Artigianato, nostra vera eccellenza del Made in Italy. Il sistema Its non solo dà un lavoro a chi si diploma, ma sostiene il tessuto produttivo della nostra Nazione e risponde tempestivamente alla chiamata occupazionale delle nostre imprese che cercano nuove figure altamente specializzate. Oggi siamo a più dell'80% di occupati, ad un anno dal diploma - sottolinea l'assessore Chiorino, che ieri ha fatto visita ai ragazzi dell'Its Biotecnologie di Colleretto Giacosa riuniti a Gressoney per il Summer Camp 2022 - e come Regione continueremo ad investire sul Sistema Its affinché diventi il perno su cui gravita la politica industriale regionale. Come abbiamo fatto sentire la nostra presenza fino ad oggi, non mancheremo di vigilare affinché si proceda celermente con i decreti attuativi".