Incendio Volpiano: Arpa, verifiche sull'aria di Torino

L'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) sta verificando "l'eventuale alterazione dei parametri misurati con la rete dell'aria di Torino", dopo che dalle prime ore della mattina si è sviluppato un incendio presso l'Amiat Tbd a Volpiano (Torino) nella zona industriale. L'agenzia regionale sottolinea che "non risultano abitazioni nell'immediato intorno" e che "l'incendio sta interessando materiali contenenti plastiche e materiali elettrici ed elettronici". I tecnici sono sul posto per i rilevamenti con strumentazione portatile e stanno verificando i dati delle centraline della rete fissa per le eventuali ricadute nei centri abitati". I fumi, a quanto viene riferito, stanno salendo sui 300-500 metri sopra il livello del suolo e sono trasportati verso sud. Sono visibili anche a chilometri di distanza. A bassa quota in prossimità dell'incendio non ci sono al momento dispersioni di inquinanti. "Al momento - afferma l'Arpa - non si presentano anomalie rispetto al periodo". Il personale tecnico, oltre all'uso della strumentazione portatile per le misure immediate sta posizionando anche la strumentazione per la misurazione di microinquinanti e diossine. I vigili del fuoco proseguono nelle operazioni di spegnimento dell'incendio all'Amiat Tbd di Volpiano (Torino) e stanno raffreddando e dividendo il materiale interessato dalle fiamme. "In questa situazione i fumi tendono a rimanere a livelli più bassi, interessando l'area industriale di Volpiano - fanno sapere dall'Arpa Piemonte - e i livelli di Cov (Composti organici volatili) misurati con strumentazione portatile nell'immediato esterno dell'impianto sono di circa 300 parti per bilione, circa il doppio rispetto ai livelli di fondo della zona". L'impianto di Volpiano, che raccoglie rifiuti da elettrodomestici, era stato interessato da un analogo incendio anche a novembre 2020.