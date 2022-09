CALCIO & FINANZA

Conti in rosso per i bianconeri

Dai bilanci Exor, la holding della famiglia Agnelli, risulta esserci un altro pesante buco nelle casse della Juventus: 250 milioni. Per la società si tratta del quinto anno consecutivo in perdita, dopo i tre anni di utili tra il 2014 e il 2017. Il "risparmio" di Cr7

Ancora conti in rosso nel bilancio della Juventus, anche per l’esercizio economico 2021-2022, ossia dal 31 luglio 2021 al 30 giugno 2022. La stima è desunta dalla comunicazione della semestrale da parte di Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli. Una perdita pesante, dunque, che i bianconeri hanno cercato di ridurre nell’ultima sessione di calciomercato. Nel primo semestre del 2022, la perdita è di ben 132 milioni, che vanno appunto sommati a quelli già ufficializzati (119 milioni). I dati ufficiali della semestrale della società presieduta da Andrea Agnelli saranno approvati dal Consiglio di amministrazione entro la fine del mese di settembre.

Nel 2020-201 il disavanzo era stato di 210 milioni. Per il nuovo bilancio, non si possono escludere leggeri scostamenti, ma la portata della perdita sarà sostanzialmente confermata. Per la Juve si tratta del quinto anno consecutivo in rosso, dopo i tre anni di utili tra il 2014 e il 2017. Si parla di 19 milioni nel 2017-2018, 40 nel 2018-2019, 90 nel 2019-2020, 210 nel 2020-2021. Le casse bianconere hanno continuato a sentire gli effetti della pandemia, oltre alle spese delle scorse stagioni. E nonostante che la partenza di Cristiano Ronaldo abbia portato a un risparmio di circa 87 milioni. A dicembre del 2021 c’era stato l’aumento di capitale di 400 milioni.