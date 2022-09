Gariglio prende le misure

Dicono che… si stia dannando l’anima Davide Gariglio per vincere il duello con la leghista Elena Maccanti nel collegio di Collegno e strappare la seconda elezione a Montecitorio. L’ex segretario del Pd piemontese, dopo aver mobilitato tutti i sindaci della zona, ora pare abbia deciso di far presidiare dai suoi sostenitori le scuole, distribuendo righelli griffati con logo del Pd e nome del candidato: un modo per ragiungere, attraverso gli alunni, le famiglie alle prese con l’inizio dell’anno scolastico.