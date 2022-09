Formazione: Chiorino (FdI), investire su Its è sui giovani

"Investire sul sistema Its significa investire sui giovani e sul loro futuro, perché rappresentano un binomio vincente che unisce la necessità dell'impresa con la formazione dei ragazzi favorendo l'occupazione. Lo dicono i numeri: quando va male, l'80% dei ragazzi a un anno dal diploma ha un contratto di lavoro. Come Regione continueremo ad investire sugli Its perché crediamo possa essere una carta vincente a sostegno di una politica industriale di rilancio per il Piemonte". Lo ha dichiarato l'assessore regionale al lavoro e formazione professionale Elena Chiorino in occasione della conferenza stampa di presentazione al Museo del Cinema di Torino di "Its Eurovillage - la festa dell'alta formazione", che si svolgerà il 29 e 30 settembre prossimi. "Lavoriamo a un'istruzione di qualità che accompagni i ragazzi nella valorizzazione delle loro attitudini. Grazie agli Its riscontriamo quella positiva contaminazione tra istruzione, formazione e il mondo delle imprese: oggi ė indispensabile investire su un Sistema che garantisce quelle competenze necessarie a favorire la competitività delle nostre imprese".