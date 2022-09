Arriva intensa perturbazione, weekend di maltempo Centronord

In arrivo nel fine settimana un'intensa perturbazione, con piogge al Nord e in parte del Centro, in particolare in Toscana. Secondo le previsioni di Meteo Expert, assisteremo ad un cambiamento della circolazione a causa dell'approfondimento di un'area di bassa pressione sulla penisola iberica: venti caldi meridionali nei bassi strati e correnti in quota sudoccidentali accompagneranno l'arrivo di una perturbazione, la numero 7 del mese. Per iLMeteo.it da sabato sono in arrivo 5 giorni di forte maltempo con rischio di nubifragi. Andrea Garbinato, responsabile redazione de iLMeteo.it, precisa come "questi fenomeni potrebbero colpire dapprima la Liguria, estendendosi poi al versante tirrenico delle regioni centrali e alla Sardegna. Anche il resto del Nord - aggiunge - vivrà una fase molto perturbata almeno fino a mercoledì quando addirittura potrebbe nevicare a quote basse per il periodo sulle Alpi e sugli Appennini settentrionali". Con l'arrivo dell'autunno e dell'equinozio che ricade domani alle 3.04, sottolinea il meteorologo, "irrompe una forte tempesta equinoziale: in meno di 24 ore la prima perturbazione atlantica autunnale minaccerà l'Italia". L'intenso maltempo, la mattina di sabato, in particolare - secondo Meteo Expert - colpirà principalmente il Nordovest, in particolare tra il basso Piemonte e il Ponente ligure; nel pomeriggio si estenderà gradualmente verso il Nordest, in particolare in Liguria e l'alto Adriatico fino al nord delle Marche; e in serata sono previste piogge in intensificazione al Nordest e in Emilia, mentre ci sarà ancora il rischio di rovesci o temporali tra il Levante ligure e la Toscana. Domani sarà una giornata in gran parte soleggiata e asciutta in molte zone dell'Italia.