Ruffino (Azione), Pd pensi anche a gas e caro bollette

"La politica non tollera time-out. Massima comprensione per le sedute collettive di analisi in corso nel Pd, con i candidati alla successione di Letta che sembrano essere in numero superiore agli elettori. Però, per fare opposizione al governo che verrà bisogna darsi una linea su questioni di attualità bruciante, è il caso di dire pensando al gas e al caro-bollette. Sul reddito di cittadinanza, vale l'ultima parola detta in campagna elettorale? Sui rigassificatori è cambiato qualcosa, oppure rimane il no annunciato per compiacere Conte? Sull'aggressione della Russia all'Ucraina rimane la posizione ferma tenuta da Letta o ci sono aggiustamenti in corso d'opera?" Lo afferma Daniela Ruffino, deputata di Azione. "A parte la sequela di no a qualsiasi riforma delle istituzioni, il Pd - prosegue Ruffino - ha un'idea sia pur vaga sulla necessità di rivedere il loro funzionamento e renderlo più adeguato al ritmo di questo tempo? Per fare opposizione, e in democrazia la buona salute delle opposizioni è decisiva, è importante avere una strategia, proposte e programmi per confrontarsi con chi è al governo. Per verificare se ci sono convergenze possibili su alcuni temi, oppure se imbastire un'opposizione ferma su altri".