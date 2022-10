Peste suina: in totale 184 positivi tra Liguria e Piemonte

Un nuovo caso di peste suina africana è stato accertato dall'Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Le positività riscontrate dal 27 dicembre scorso al 12 ottobre salgono così a 184: 119 in Piemonte e 65 in Liguria. Il nuovo caso eèstato riscontrato a Busalla, in provincia di Genova. E' l'ottavo caso di positività nel comune di Busalla da quando è iniziata l'emergenza.