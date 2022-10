Covid: aumentano contagi e ricoveri

In Piemonte sono 4.240 i nuovi casi di Covid accertati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 19% rispetto ai 22.351 tamponi diagnostici processati. In aumento, 40 in più rispetto a ieri, i ricoverati nei reparti ordinari, dove il totale è ora di 743. Due in più i degenti in terapia intensiva, in tutto 21. Sono stati registrati anche due decessi.