Riempirsi la Panza (di voti)

Tris di leghisti alla conquista delle Vallette. L’eurodeputata uscente Silvia Sardone sarà a Torino domani per una conferenza stampa davanti al carcere insieme ai sindacati di Polizia penitenziaria. È da un po’ che Sardone si muove in Piemonte, dove cerca appoggi per tenersi lo scranno a Bruxelles. Con lei ci sarà Alessandro Panza, responsabile federale del tesseramento ed eurodeputato di Domodossola, anche lui a caccia della conferma europea il 9 giugno.

Ad accompagnarli ci sarà Giuseppe Catizone, consigliere comunale torinese che sarà candidato alle regionali del Piemonte nel collegio del capoluogo. Dovrà farsi largo tra l’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca, il presidente del Consiglio del Piemonte Stefano Allasia e il consigliere uscente Andrea Cerutti per poter accedere a Palazzo Lascaris. Forse gli strali antieuropei di Sardone e Panza potranno tirargli la volata.

“Rivolte, incendi, disordini e attacchi agli agenti che ogni giorno prestano servizio in carcere non possono essere sottovalutati”, dichiarano all’unisono i tre, “ed è per questo che va portata l’attenzione a livello europeo, affinché gli organi giurisdizionali prendano coscienza dei problemi e delle difficoltà del sistema carcerario italiano. Sono al fianco dei sindacati di polizia penitenziaria in questa battaglia per il fondamentale miglioramento delle condizioni di lavoro degli agenti, che non possono fare turni di 14 ore, sempre sotto grande pressione e purtroppo sotto scacco delle violenze dei detenuti. La professionalità delle divise va difesa: le carceri, a partire da quella di Torino, non possono essere zone franche”.