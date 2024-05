Inchiesta Genova: Iren, riunito comitato patto di sindacato

Riunione del Comitato del Patto di Sindacato di Iren: presenti i sindaci di Genova, Torino e Reggio Emilia. Al centro dell'incontro, la situazione della Società a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare disposta dall'Autorità Giudiziaria nei confronti dell'amministratore delegato Paolo Signorini, attualmente sospeso. I sindaci hanno "manifestato apprezzamento per la tempestiva decisione assunta dal cda di redistribuire al presidente e al vice presidente le deleghe in capo all'amministratore delegato, per garantire la continuità aziendale", spiega una nota. Il comitato, una volta acquisiti i pareri legali, nonché tutte le informazioni necessarie per avere un quadro chiaro e definito, "porrà in essere tutte le azioni e i provvedimenti necessari per tutelare l'interesse della Società ed assumerà le decisioni utili per la nuova governance della Società". I sindaci ribadiscono "piena fiducia nei confronti del presidente e del vice presidente nonché di tutto il management di Iren".