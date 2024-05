Europee: Bonino, Stati Uniti d'Europa lista che ha visione alta

"Ho scritto il libro 'A che ci serve l'Europa' per far capire quanto siano importanti queste elezioni europee e quanto è importante l'Europa per la vita di tutti noi. E quanto queste elezioni sono importanti per l'Europa stessa, se riusciamo a rafforzarla: durante le tempeste non è facile raddrizzare la barca, e se non lo abbiamo fatto quando c'era bonaccia, ci tocca farlo adesso e anche velocemente. Temo invece che queste elezioni saranno come sempre focalizzate sull'attualità politica. E temo che, a parte qualcuno, ci si scorderà del tema dell'Europa". Lo ha detto la leader di Piu Europa, Emma Bonino, capolista nel Nord-Ovest e candidata al Centro con la lista per gli Stati Uniti d'Europa, intervenendo a Fuori salone, in occasione della Fiera del libro di Torino, per presentare il libro "A che ci serve l'Europa". scritto con Pier Virgilio Dastoli e Luca Cambi.