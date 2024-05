Merlo, "i Popolari centristi piemontesi voteranno Moratti"

"Nel prossimo Parlamento europeo la competenza specifica e la coerenza politica dei futuri eletti saranno decisivi. Al di là e al di fuori di qualsiasi altra valutazione". A sostenerlo, in una nota, è Giorgio Merlo, dirigente nazionale Tempi Nuovi - Popolari uniti. "Al riguardo - aggiunge - il ruolo di una presenza come quella dei Letizia Moratti potrà essere importante per centrare entrambi gli obiettivi. E questo perché accanto alla ricostruzione di una politica di centro e al rafforzamento di un progetto riformista utile per il nostro Paese e per l'Europa, la competenza e l'autorevolezza degli eletti faranno ancora una volta la differenza per rilanciare i nostri territori attraverso la presenza attiva nel Parlamento europeo. "I Popolari centristi piemontesi, al riguardo, voteranno convintamente Letizia Moratti - conclude - per questi due obiettivi di fondo. E, soprattutto, anche per la costruzione di un progetto politico centrista che vede proprio in Letizia Moratti uno dei principali e più autorevoli protagonisti".