Scuola: Chiorino, sistema dialoghi e offra chance in Italia

"Prima di parlare di riforme è indispensabile avere una visione verso i nostri giovani dove non si ragioni più per compartimenti stagni, ma per vasi comunicanti in cui orientamento, politiche attive e formazione siano integrate tra loro". Così ha esordito l'assessore all'istruzione e alla formazione della Regione Piemonte, Elena Chiorino, intervenuta alla tavola rotonda "La scuola del futuro: le riforme che cambieranno il mondo dell'istruzione i sistemi di orientamento, gli istituti tecnici e professionali e gli Its" in occasione del Salone dello Studente a Roma. "Mai come in questo momento - ha aggiunto - abbiamo bisogno di azioni politiche concrete: in Piemonte, ad esempio, abbiamo investito risorse importanti per ridefinire i programmi di orientamento dedicati ai ragazzi e organizzando una formazione mirata per rendere ancora più puntuale l'incrocio tra domanda e offerta. Si tratta di una politica strutturata - ha proseguito - di sostegno anche e soprattutto alle imprese. Il nostro tessuto industriale ha enormi potenzialità di crescita, è indispensabile fare rete e creare un sistema dialogante per rendere più efficienti possibili sia le risorse, sia le azioni politiche. E' un dovere istituzionale mettere i nostri ragazzi davanti ad un ventaglio di opportunità: non è uno scandalo se un giovane sceglie una vita all'estero - ha concluso - ma lo diventa quando si sente in obbligo di farlo perché ritiene di non avere altre alternative".