Tumore di 70 kg: Icardi, sanità piemontese conferma eccellenza

"L'intervento conferma l'eccellenza della Sanità piemontese, in particolare mette in risalto la capacità di operare in regime di multidisciplinarietà, grazie all'elevata professionalità delle diverse équipes impegnate nell'operazione". Così l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, commentando il doppio intervento che ha salvato una giovane donna oppressa da un'enorme massa tumorale. "Mi congratulo con i singoli specialisti, i responsabili dei reparti e la direzione generale dell'Azienda Ospedaliera Città della Salute di Torino, grazie ai quali è stato possibile risolvere positivamente una situazione sanitaria di rara gravità e complessità. Una vittoria pe tutti operatori della Sanità e pazienti", aggiunge Icardi.