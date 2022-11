Università: Pd, stupiti da durezza parole Chiorino

"Siamo stupiti dalla durezza delle parole dell'assessora Chiorino nei confronti degli studenti universitari". E' quanto dichiara Stefano Mazzù, segreterario della federazione metropolitana del Pd a Torino, in merito alle prese di posizione di Elena Chiorino in merito alla mobilitazione degli studenti sulla questione delle tariffe per le mense. "Invitiamo l'assessora - aggiunge - ad abbassare i toni. Dialogo e ascolto sono elementi imprescindibili per qualunque società sana. Chiediamo che la delegazione degli studenti venga ricevuta dall'assessora Chiorino e dal presidente Cirio".