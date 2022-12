Morto Calvi, ex assessore e consigliere comunale di Casale

E' morto in ospedale Gianni Calvi, 75 anni, presidente dell'associazione culturale "Orizzonte Casale", in passato all'Ecomuseo della Pietra da Cantoni e al Sacro Monte di Crea. E' stato più volte consigliere comunale (l'ultima con il sindaco dem Titti Palazzetti) e assessore, da ultimo nella giunta guidata da Riccardo Coppo che firmò l'ordinanza di divieto di uso del cemento-amianto in città). "Ci lascia un grande casalese, profondo patriota monferrino, uomo che ha fatto della coerenza la linea guida della propria vita - il ricordo dell'attuale sindaco Federico Riboldi (FdI) - A lungo amministratore, seppe lasciare quando si accorse che la salute non gli avrebbe consentito di continuare a svolgere il ruolo in piena operatività e per favorire il ricambio generazionale. Calvi, ex maestro elementare, era molto attivo anche nel campo del volontariato. Funerali martedì 6 in Duomo.