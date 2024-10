Cirio, misura da 10 milioni per sostegno ai cassintegrati

"La Regione non dimentica chi adesso sta soffrendo, dobbiamo concentrarci sul settore auto e stare vicini a lavoratori in cassa integrazione, per questo entro quest'anno introdurremo una misura di sostegno al reddito da 10 milioni, su cui stiamo lavorando, per chi è in cassa da oltre 6 mesi e vorrà aderire ai corsi di riqualificazione. Una politica attiva che valorizza il lavoratore e lo sostiene anche nel reddito". A dirlo il presidente della Regione, Alberto Cirio, a margine della presentazione del dossier Ambrosetti sull'attrattività del Piemonte. "Non una semplice integrazione alla cassa - precisa Cirio -, ma lo facciamo nella misura in cui la persona partecipa alle politiche attive della formazione professionale piemontese, con corsi di riqualificazione e aggiornamento, che la rendono più forte nel mondo del lavoro".