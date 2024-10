Case popolari, recuperato alloggio occupato abusivamente a Torino

Un alloggio occupato abusivamente in piazza Cimarosa, nel quartiere Barriera di Milano, a Torino, è stato recuperato grazie a un'operazione congiunta della polizia di Stato e della polizia Locale di Torino in collaborazione con i tecnici dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale che gestisce lo stabile di edilizia sociale. L'intervento rientra nelle attività di contrasto alle occupazioni abusive, condotte dall'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale in collaborazione con le forze dell'ordine. "Il recupero dell'alloggio - dice il presidente dell'Agenzia, Emilio Bolla - rappresenta un ulteriore passo verso il ripristino della legalità e il corretto utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico. Ogni alloggio recuperato è un passo in avanti per restituire alle famiglie aventi diritto la possibilità di accedere a un'abitazione dignitosa. Continueremo a lavorare con determinazione in stretta collaborazione con le forze dell'ordine per garantire che il patrimonio di edilizia sociale venga utilizzato nel modo corretto, a beneficio di chi rispetta le regole".