Pnrr: Intesa e Coldiretti, 370 mln per agricoltura Nord Ovest

Ammontano a 370 milioni di euro i fondi destinati a Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per cogliere le opportunità dei bandi previsti dal Pnrr per l'agricoltura. Lo hanno ricordato Coldiretti e Intesa Sanpaolo agli imprenditori agricoli illustrando l'accordo nazionale che prevede un plafond di 3 miliardi di euro a livello nazionale. "Questo accordo - ha detto Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte - sancisce un impegno reciproco nei confronti del patrimonio agroalimentare italiano. E' fondamentale cogliere le opportunità offerte dal Pnrr per raggiungere l'obiettivo della sovranità alimentare garantendo un giusto reddito agli agricoltori, cibi di qualità ai consumatori ed affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale, un volano per le imprese orientate sempre più ad uno sviluppo ecosostenibile". "Gli incontri con Coldiretti che stiamo promuovendo sul territorio rispondono alla volontà comune di rafforzare il dialogo con gli imprenditori, affinché colgano quanto prima l'opportunità di investire adesso per cambiare strutturalmente il modo di fare agricoltura. Il settore agroalimentare del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta si fonda su tradizione e ricerca, su prodotti di qualità e su un sistema imprenditoriale dedito all'export e all'innovazione. Elementi chiave che vogliamo valorizzare per consentire a queste imprese di cogliere le opportunità del Pnrr" spiega Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo.