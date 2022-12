Bullismo: Chiorino, emergenza dall'impatto devastante

"Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza educativa, dall'impatto sociale devastante, sia per chi subìsce il bullismo sia per chi vi assiste: è ora di dire basta". L'assessore piemonte all'istruzione, Elena Chiorino, commenta così il contributo di 173 mila euro erogato dalla Regione a 32 scuole superiori: fondi da destinare a progetti di prevenzione e di contrasto del fenomeno. "I dati del ministero - osserva Chiorino - illustrano come circa il 25% dei ragazzi ha subìto episodi di bullismo, con depressione, abbandono scolastico e, addirittura, diminuzione di attesa di vita. Non possiamo rimanere inerti". Delle scuole che si sono aggiudicate il contributo, 17 (di cui 2 paritarie) sono suddivise tra Torino e Città metropolitana; 5 sono nel Novarese, 4 nel Cuneese, 3 nell'Astigiano, 2 nell'Alessandrino, una nel Verbano. Ogni scuola riceverà fino a 6 mila euro per realizzare, entro l'anno scolastico in corso, percorsi didattico-educativi rivolti agli studenti. Agli istituti, inoltre, è data la possibilità di utilizzare parte delle risorse per servizi di supporto psicologico.