Peste suina: 3 nuovi casi in Piemonte e Liguria, 217 totali

Tre nuovi casi di Peste suina africana, tutti in cinghiali, nella "zona rossa" di Piemonte e Liguria. Li ha accertati, come sempre, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, nel territorio di Rocca Grimalda (Alessandria) e, due, a Crocefieschi (Genova). I casi totali dall'inizio dell'emergenza, iniziata esattamente un anno fa, sono 217, di cui 139 in Piemonte e 78 in Liguria. Per Rocca Grimalda è l'ottava positività accertata, per Crocefieschi i primi due casi. Salgono a 44 i comuni con almeno un caso di positività accertata.