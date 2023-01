Peste suina: 11 nuovi casi tra Piemonte e Liguria

Undici nuovi casi di Peste suina africa, nella 'zona rossa' di Piemonte e Liguria. Li ha accertati, analizzando i campioni biologici di carcasse di cinghiali, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta. Il totale dell'inizio dell'emergenza, dichiarata alla fine del dicembre 2021, diventano così 263, di cui 171 in Piemonte e 92 in Liguria. Dei nuovi casi 8 riguardano la provincia di Alessandria, a Francavilla Bisio, Grognardo, Montaldo Bormida, Ponzone, Silvano d'Orba e Trisobbio. Salgono a 51 i Comuni in cui è stato osservato almeno un caso di Peste Suina Africana. In Liguria 3 nuovi casi sono stati identificati in provincia di Savona a Sassello, dove il totale da quando è iniziata l'emergenza sale a 7.