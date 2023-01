Uncem, sfida è dialogo fra città e montagna

"Dopo il Covid la montagna ha saputo ripensarsi, ma non deve restare isolata: la grande sfida per il Paese è trovare il modo di farla dialogare con la città". Lo ha sottolineato il presidente nazionale dell'Uncem, Marco Bussone, oggi a Torino. Occasione, l'incontro fra gli amministratori locali aderenti all'organismo e i rappresentanti delle istituzioni organizzato per il 70/o anniversario della fondazione dell'Unione, che raccoglie i Comuni italiani dei territori montani. "A livello locale - ha detto Bussone - mi rivolgo al sindaco di Torino Stefano Lo Russo, perché il capoluogo non può ignorare le sue valli. Dopo la collaborazione messa in campo per le Olimpiadi invernali del 2006 il dialogo fra Torino e le sue valli è cessato. Il capoluogo deve capire che c'è ancora molto da fare, invece il tema nelle sedi istituzionali non è stato mai più affrontato". Bussone ha toccato anche il tema del ruolo degli enti locali nei nuovi modelli di sviluppo necessari per rilanciare la montagna, anche alla luce del cambiamento climatico. "Dobbiamo affrontare - ha rimarcato - il nodo del modo in cui i Comuni stanno insieme, decidendo come attrarre risorse europee e come gestire i fondi del Pnrr. Se i Comuni pensano di lavorare da soli non si va da nessuna parte: si devono rafforzare le Unioni montane con personale e funzioni, e obbligando i Comuni a lavorare insieme al loro interno".