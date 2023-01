Benzinai Ambrogio (FdI) sciopero irrazionale ma voce va ascoltata

"Il presidio di Faib-Confesercenti davanti alla prefettura di TORINO, all'interno di uno sciopero nazionale che, di converso, continuo a considerare irrazionale e immotivato, offre un pacato e condivisibile punto di partenza per un confronto costruttivo in materia". Ad affermarlo in una nota è Paola Ambrogio, senatrice di Fratelli d'Italia e consigliere comunale di Torino. "Non comprendo lo sciopero - sostiene Ambrogio - perché il dl carburanti non accusa nessuno e tenta, semplicemente, di individuare strumenti per combattere la speculazione, ma comprendo benissimo la necessità di instaurare e sostenere un'azione di ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione della rete, rispondente alle nuove dinamiche legate all'elettrificazione del parco auto circolante". "I fatti recenti, con i prezzi che, nelle ore antecedenti lo sciopero, sono schizzati verso l'alto, confermano la bontà di un provvedimento che farà emergere le poche realtà torbide e tutelerà la stragrande maggioranza di gestori, rispettosi delle regole e delle normali dinamiche di mercato. E, chiaramente, gli automobilisti", conclude Ambrogio.