Peste suina: 8 nuovi casi tra Piemonte e Liguria

Otto nuovi casi di Peste suina africana sono stati riscontrati in cinghiali morti tra Piemonte e Liguria, tutti nella 'zona rossa' dell'emergenza scoppiata a fine 2021. Li ha accertati l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino. Sette sono in Piemonte, in provincia di Alessandria, nei territori di Carpeneto, Cartosio (due casi), Gavi, Grondona, Silvano d'Orba e Tassarolo. Un caso, infine, è stato riscontrato in Liguria a Savignone nella provincia di Genova. Dall'inizio dell'emergenza i casi totali diventano 291, di cui 194 in Piemonte e 97 in Liguria.