Piemonte: Pd, su "Scelta sociale" cinismo spudorato di FdI

"I rappresentanti di Fratelli d'Italia hanno cominciato una campagna coordinata per raccogliere dati di contatto delle persone, finalizzata evidentemente alla prossima campagna elettorale. La cosa incredibile è che lo fanno di contrabbando, fingendo di voler offrire informazioni 'ufficiali' sulla misura del voucher scelta sociale (informazioni per le quali, poi, si rimanda meramente ai canali istituzionali). Confondere le istituzioni con il partito è da sempre una delle cifre di Fratelli d'Italia". Così in una nota congiunta il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, Daniele Valle, e il consigliere regionale Pd Domenico Rossi sulla promozione fatta dall'assessore del Welfare regionale Maurizio Marrone dei voucher a sostegno delle famiglie con anziani o disabili non autosufficienti. "Ma la cosa peggiore è farlo speculando sulla difficoltà e la sofferenza, su chi ha bisogno di aiuto per affrontare una situazione di fragilità familiare intima e personalissima - aggiungono in due esponenti Dem - Abusarne in questo modo dice molto del cinismo spudorato di FdI; il silenzio e il laissez-faire di Cirio dice molto di chi comanda ora nella destra piemontese", concludono.