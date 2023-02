Paratissima: Andrea Schiavo entra col 16% in Prs

Andrea Schiavo, 50 anni, romano, entra in società e nel Cda di Prs (Paratissa produzioni e servizi), acquisendo una quota del 16%, con l'esplicito obiettivo di sostenere e contribuire alla crescita del progetto Paratissima, favorendo l'espansione del format sul territorio nazionale. Schiavo è nel business della comunicazione e dell'organizzazione eventi da più di vent'anni. Con la sua società H501 si occupa di progettazione culturale e gestione di grandi spazi per l'arte e la cultura. "Conosco personalmente Andrea da oltre 15 anni - commenta il ceo di Prs, Lorenzo Germak -, e so quanta stima e interesse nutra nei confronti di Paratissima e del nostro percorso di crescita ed evoluzione. Sono contento che ora possa ricoprire un ruolo attivo e che possa portare la sua solida esperienza di imprenditore ed event manager al servizio di Prs. Stiamo già lavorando su nuovi progetti e sono certo che grazie ad Andrea avremo importanti opportunità su Roma e nel Centro Italia". "Sono molto felice di essere entrato a far parte della compagine societaria di Prs e di potermi confrontare con tutti i soci su nuove strategie culturali. Seguo già da molti anni sia come appassionato che, come osservatore e fruitore, il progetto Paratissima, di cui spero vivamente di poter contribuire in maniera significativa alla sua ulteriore crescita e valorizzazione"