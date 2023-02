Comunali: a Ivrea il centrosinistra si affida alle primarie

Saranno le primarie a stabilire il candidato a sindaco del centrosinistra alle prossime amministrative di Ivrea (Torino). Lo hanno deciso Pd, Viviamo Ivrea e Laboratorio Civico. Le primarie di coalizione vedranno partecipare Matteo Chiantore per il Partito democratico, Francesco Comotto per Viviamo Ivrea ed Enrico Giacopelli per Laboratorio Civico. Le votazioni saranno aperte a tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali della città e avranno luogo domenica 26 febbraio dalle 8.30 alle 19.30. Saranno allestiti tre seggi in sala Santa Marta, al centro civico di Bellavista e al centro civico di San Giovanni.