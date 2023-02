Sanità: Canalis (Pd), basta infermieri a gettone

Limitare il ricorso a medici e infermieri a gettone nelle aziende sanitarie piemontesi: questa la richiesta che la consigliera regionale Pd Monica Canalis ha rivolto con un Question Time all'assessore alla Sanità Luigi Icardi. L'interrogazione nasce dal fatto che l'ospedale San Luigi di Orbassano per sopperire alla carenza di personale ha temporaneamente affidato a uno studio associato la ricerca di infermieri gettonisti per la sala operatoria. "Il dilagare di personale esterno negli ospedali piemontesi - afferma Canalis - sta aprendo la strada a una preoccupante privatizzazione della sanità e a una concezione meramente aziendalistica della salute. Questi operatori costano molto di più e non hanno una consuetudine d'equipe con i loro colleghi né conoscono le strutture ospedaliere in cui vanno a prestare servizio. Il lavoro a cottimo, in un settore in cui la relazione umana e l'affiatamento sono fondamentali, può mettere a repentaglio la sicurezza delle prestazioni". Le aziende sanitarie - esorta Canalis - programmino in anticipo le assunzioni sostitutive dei lavoratori che cessano dal servizio, in modo da evitare il ricorso al costoso personale esterno".