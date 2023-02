I conti di Apollonio

Dicono che… si sia messa in testa di fare la lista di Demos alle prossime elezioni regionali. Per questo Elena Apollonio, consigliera comunale e referente piemontese della forza guidata da Paolo Ciani, dopo essere stata eletta nella civica alle amministrative di Torino del 2021, si è messa in proprio, aderendo al Gruppo Misto. Una decisione che era nell’aria da qualche tempo, condita anche da voci di un possibile successivo approdo al Pd. Niente di più sbagliato: secondo i bene informati il suo obiettivo è avere mani libere in aula e fuori, potendo fregiarsi della tanto agognata carica di capogruppo. E poi vuoi mettere la soddisfazione di non dovere più scendere a patti con il radicale Silvio Viale? Pare che tra i due i rapporti siano sempre stati piuttosto tesi.