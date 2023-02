Peste suina: 8 nuovi casi tra Piemonte e Liguria

Otto nuovi casi di Peste suina africana sono stati accertati dall'Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. I positivi, dal 27 dicembre 2021 a ieri, salgono così a 356: 241 in Piemonte e 115 in Liguria. Sette nuovi casi sono stati rilevati in Piemonte, nella provincia di Alessandria: uno nel comune di Borghetto di Borbera (due i casi da quando è iniziata l'emergenza), due a Carrega Ligure (tre), uno a Grondona (diciassette), tre a Morbello (diciassette). Il nuovo caso in Liguria è stato rilevato nella provincia di Savona, nel comune di Sassello (diciotto casi totali).